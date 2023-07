Stagione NFL 2023 | la sfida più grande per ogni squadra

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 25 luglio 2023) Con i training camp in corso in tutta la lega, Eric Edholm identifica lapiùchedovrà affrontare nellaNFL. Sabato 29 luglio, NFL Network presenterà Training Camp: Back Together Saturday. Più di 50 analisti, reporter e corrispondenti dioffriranno 13 ore di copertura in diretta dai campi di allenamento di tutta la NFL, oltre a vedere l’audio in onda prodotto da NFL Films di giocatori e allenatori in azione. Arizona Cardinals Lapiù: identificare i tasselli chiave del futuro. Quando i Cardinals hanno visto una serie di veterani uscire dalla porta in questa offseason prima di prendere una prima scelta del 2024 in una trade del giorno del draft, era un’indicazione ...