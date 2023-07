SSC Napoli | ultimo allenamento a Dimaro | Lobotka e Politano assenti per precauzione

Leggi su napolipiu

(Di martedì 25 luglio 2023) Stanislave Matteonon hanno preso parte all’ultima giornata didella SSCFolgarida. Durante la sessione di lavoro sul campo tenutasi oggi, 25 luglio, diversi giocatori non hanno partecipato. Victor Osimhen, inizialmente, è rimasto in palestra ad osservare i compagni, per poi raggiungerli più tardi. Allo stesso modo, Stanislave Matteosono statiper l’intera mattinata, probabilmente a causa di piccoli acciacchi subiti in precedenza. In particolare,aveva lasciato il campo ieri durante l’amichevole contro la SPAL. Si attende il comunicato ufficiale della SSCper saperne di più sulle loro condizioni, ma non c’è nulla di cui ...