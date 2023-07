Squalo in Calabria | panico in spiaggia | ”Uscite dall’acqua!” VIDEO

(Di martedì 25 luglio 2023) Nuovo capitolo per la serie “Gli squali sono tra noi”, questa volta in, precisamente nella acque di Baia dei Canonici, a Roccelletta di Borgia. Una pinna spunta dall’acqua ed è subitotra i bagnanti che molto velocemente tornano in. Ilmostra quella che, presumibilmente, potrebbe essere una pinna dianche L'articolo proviene da Il Difforme.

Tra loro, c'è chi si chiedeva che cosa fosse, mentre altri sono sicuri si sia trattato di uno squalo. Scattato l'allarme, i bagnanti sono stati invitati a uscire immediatamente dall'acqua.