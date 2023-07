Spunta un nuovo documento Se autentico | chi inchioda Nicotri

(Di martedì 25 luglio 2023) Il caso di Emanuela Orlandi è tornato sotto la lente di ingrandimento dopo quarant'anni. Sebbene la pista familiare non sia la più battuta, c'è chi torna a parlarne, svelando l'esistenza di unche, se, potrebbe smentire la versione della sorella Natalina che, in conferenza stampa, ha negato il coinvolgimento dello zio della cittadina vaticana scomparsa Mario Meneguzzi e assicurato: "Con mio zio non c'è stato nulla. Da lui solo avances verbali". A svelare questo retroscena è stato il giornalista Pinoin un articolo pubblicato su BlitzQuotidiano. "Gli inquirenti stanno cercando di trovare l'originale e gli annessi allegati di unche, see non polpetta avvelenata, manderebbe drammaticamente in frantumi la versione ...

Under 21, Nunziatatecnico: per l'U20Evani . Italia, Mancini coordinatore di tutte le nazionali . Per il 'Mancio' , come spiega la Gazzetta dello Sport in un dettagliato articolo ...Ma se le loro parole non corrispondessero a verità Mentre si trovano l'uno lontano dall'altra - Can sul set di Viola come il Mare e Demet in vacanza in Grecia -ungossip assurdo sui ...IlGrande Fratello vip, che tra un mese e mezzo torna in tv, lascia a casa molti personaggi dei social. Influencer, amanti dellablu - chi più ne ha più ne metta - sembra che siano stati ...

Verona-Salernitana, spunta un nuovo scambio | Mercato Calciomercato.com

Rivoluzione in casa Italia: Mancini supervisore di tutte le squadre nazionali, Bollini vice Ct e Nunziata all'Under 21. Per l'Under 20 spunta Evani.Ebbene sì, dopo la tempesta pare che per una delle (ex) coppie italiane più discusse sia tornato il sereno: tregua o ritorno di fiamma Ecco le indiscrezioni.