Spighe Verdi 2023 | sono 72 le località rurali virtuose | 12 new entry

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 luglio 2023) Leper i Comunistate annunciate questa mattina in conferenza telematica con i sindaci vincitori.72potranno fregiarsi, in questa ottava edizione, del riconoscimento, rispetto alle 63 dello scorso anno: 12i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per lecostiere, pensato per guidare i Comuni, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un ...