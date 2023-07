Spagna | Renzi | ‘Sanchez è stato capace | non come Letta…’

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – In“hanno perso i sovranisti di Vox, i ‘patrioti’ di estrema destra, quelli su cui Giorgia Meloni faceva affidamento per replicare inciò che è successo un anno fa in Italia. Ma il leader spagnolo Sanchez non ha fattoEnrico Letta, che ha lavorato sodo per la Meloni più o meno consapevolmente”. Lo scrive Matteonella sua enews. “Sanchez no, Sanchez è. Ha messo in piedi ogni stratagemma istituzionale ‘ compreso un rischiosissimo voto anticipato ‘ per impedire alla destra di avere i numeri. Inoltre, il fatto che il Partito Popolare si sia fatto ingabbiare nell’alleanza secca con Vox èun errore che dovrebbe insegnare qualcosa in Europa: si vince al centro, non puntando agli estremisti”, spiega il ...

Il messaggio di Renzi a Meloni dopo le elezioni in Spagna: «La senti questa Vox» Open

