Monta il malumore dentro il partito popolare spagnolo, all'indomani della cocente delusione elettorale. Nel corso della riunione dei vertici del partito, il leader Alberto Nunez Feijòo è finito sotto ..."L'ingresso di Crédit Agricole nel nostro capitale socialein luce il valore della nostra ... in Germania, dopo che da un anno è stata stabilita una filiale in, dove è già stata ...... invece, all'esordio contro la. Se vuole avere ancora una chance di passare il turno dovrebbe fare l'impresa contro il Giappone: un compito davvero arduo per La Tricolor. Chein campo, ...

Spagna: il Pp mette Feijòò sotto processo, troppi errori Agenzia ANSA

Monta il malumore dentro il partito popolare spagnolo, all'indomani della cocente delusione elettorale. Nel corso della riunione dei vertici del partito, il leader Alberto Nunez Feijòo è finito sotto ...Teruel, Spagna, 23 Luglio. Tra le pieghe della Baja España Aragón ... scenari che incastoneremmo volentieri in un contesto di fantasia, o di fantascienza, mettendo ipoteticamente a confronto due ...