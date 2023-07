Spagna donne-Zambia donne mercoledì 26 luglio 2023 ore 09 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 25 luglio 2023) Lasembra già in controllo del gruppo C nei mondiali femminili e il 3-0 contro Costa Rica si riassume non solo nelle tre reti segnate in 27? dalle iberiche, ma soprattutto nel dato dei tiri complessivi verso la porta avversaria, 46 contro 1, il che dimostra come il punteggio solo per scarsa mira non InfoBetting: Scommesse Sportive e