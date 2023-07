Sostenibilità e dieta vegana | la nuova scoperta

(Di martedì 25 luglio 2023) Il settore agroalimentare è responsabile del 30% delle emissioni globali di gas serra e del 70% dei consumi delle riserve di acqua dolce della Terra. Effetti devastanti che, secondo gli esperti dell’Università di Oxford, nel Regno Unito, possono essere mitigati da una riduzione del consumo di carne. Dopo aver analizzato i dati sull’impatto ambientale di oltre 57mila prodotti alimentari, i ricercatori hanno fatto unaimportante: rispetto a quella di un consumatore di carne, unaimpatta il 70% in meno sull’ecosistema del Pianeta. I risultati sono stati pubblicati su “Nature”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

