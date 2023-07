(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo il parto capita a moltissime mamme di voler tornare il più velocemente possibile alla forma fisica pre gravidanza. Ottenere, però, un corpo snello e sodo richiede i suoi tempi e le neo mamme farebbero meglio a prendere le cose con calma e filosofia. Non vale per tutte però. A quanto pare,, mamma della piccola Celine Blue dal 12 maggio, è tornata più in forma che mai. A dimostrarlo sono le ultimeinche l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che hanno lasciato i fan a bocca aperta. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.su Instagram «Summer glow», che tradotto significa «bagliore estivo». Sono queste le parole cheha scritto a corredo del post pubblicato sul suo profilo ...

... ma solo per quanto riguarda Ciao Darwin 9 e Avanti un altro (ci sono manovre per cambiare la Bonas, dato cheè stata allontanata). Possibile che non ci siano nuovi progetti per un ...Sonia riprende il siparietto, poi il messaggio al figlio Davide: 'Fiera di te' Avanti un altro, Sonia Bruganelli cerca la nuova Bonas: 'Ha detto no ae Antonella Fiordelisi' Paolo ...Follower senza parole: 'È più grande di casa mia'e Ale Basciano in vacanza senza la figlia. Gli attacchi social: 'La lasciate da sola La partecipazione all' Isola dei famosi L'ex ...

Sophie Codegoni e la foto in bikini, fan impazziti: «Sembra che non sei mai stata incinta» ilmattino.it

Dopo il parto capita a moltissime mamme di voler tornare il più velocemente possibile alla forma fisica pre gravidanza. Ottenere, però, un ...Sara Croce questa volta ha veramente oltrepassato i limiti: la showgirl ha messo in mostra le sue forme con una fotografia spaziale.