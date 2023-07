Sommer sempre il numero uno per l’Inter | Trubin lontano – SI

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023) La questione portiere in casa Inter è sicuramente una delle più urgenti, specialmente nelle ultime ore dove anche Ionut Radu è stato ceduto al Bournemouth. Dalle ultime di SportItalia arrivano conferme sulla priorità Yann, vista anche la situazioneUNO – Se servissero ulteriori conferme, Yannrestapiù saldo in cima alla lista dei preferiti per sostituire André Onana tra i pali del. Anche perché si complica ulteriormente l’affarepiùdai nerazzurri. Il lavoro della società prosegue e si spera di poter regalare lo svizzero a Simone Inzaghi il prima possibile. Magari già in Giappone. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...