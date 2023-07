Sommer priorità dell’Inter | si fa chiarezza anche sugli altri nomi

(Di martedì 25 luglio 2023) Somme resta il nome principale su cui l’Inter punta ma non è l’unico. Viene perciò fattaprofili che vengono accostati al club nerazzurro. Le novità.? Yannresta lache è ancora senza primo e secondo portiere. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, infatti, i piani dei nerazzurri non sono cambiati. Lo svizzero ha aperto al trasferimento a Milano, perciò si continua a lavorare con il Bayern Monaco. Una volta chiusa questa operazione, l’Inter si concentrerà sulle trattative con lo Shakhtar per Anatolij Trubin. Al momento quindi, secondo Pedullà, non ci sarebbe nessun rilancio per Emil Audero che già nei giorni scorsi è stato proposto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

La curiosità è che da questa mattina all'alba, ovvero da quando anche il Bayern ha raggiunto il Giappone, l' Inter esono più lontani. Solo fi sicamente, però, visto che Milano e Monaco di ...Marotta e Ausilio sono perciò rimasti a Milano per accelerare le trattative per, con le caselle scoperte tra i pali che sono evidentemente unaper il mercato nerazzurro. La trattativa ......33 24 Luglio Inter:sempre in pole per la portaMarotta e Ausilio restano a Milano:al portiere, conche rimane in pole per i pali nerazzurri dopo l'addio di Onana. L'Inter ...