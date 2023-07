“Solo la donna può scegliere se impiantarsi nell’utero un embrione dopo il divorzio” | la sentenza

(Di martedì 25 luglio 2023) La Corte costituzionale, in seguito allan. 161 del 2023, si è appellata alla legge 40 del 2004, ribadendo l’irrevocabilità del consenso dell’uomo alla nascita del figlio:la fecondazione dell’, infatti, anche a distanza di anni, un uomo non può sottrarsi dalla responsabilità (assunta in precedenza) di diventare padre. Ciò significa che unaha il diritto di intraprendere una gravidanza con l’concepito con l’ex marito, anche se quest’ultimo dovesse dichiararsi contrario. Proprio in questi giorni, nelle aule del Tribunale di Roma, come spiegato dalla professoressa di diritto privato Stefania Stefanelli dell’Università di Perugia, i giudici che si sono occupati del caso di una coppia residente nel Lazio hanno confermato “la logica della legge 40 e la differenza tra ...

... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una. Ferita anche ... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce èpari ...In preda allo sconforto, il giornalista si rivolge a Valeria, bellissima esperta dell'arte del rimorchio, che insegna agli uomini come conquistare unainsette ore. Giulio, convinto che in ...Io vivo da sola e ho avuto paura, tanta", scrive su Twitter unadi Milano. Danni anche alle ...per dare un'idea il vento in città ha superato i 100 chilometri all'ora", ha detto il sindaco ...

Fecondazione assistita, la Consulta: l’impianto nell’utero di un embrione dopo la separazione è una scelta... Corriere della Sera

2023 - Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha tenuto oggi, a palazzo Ferro Fini, una conferenza stampa dal titolo: “Centri antiviolenza e Case rifugio: cosa (non) ha fatto la Regione e cosa b ...(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "È stato un giorno indimenticabile per me, per Giulia ma anche per tutta la squadra. E' stato un successo molto importante, non facile dal punto di vista tattico perché loro er ...