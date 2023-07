Softball | Mondiali 2023 | l’Italia cade contro il Giappone Le asiatiche vincono 0-3

(Di martedì 25 luglio 2023) Arriva la prima sconfitta delai Campionatidi. Le azzurre infatti, impegnate questa settimana a Castions di Strada e Buttrio (Udine), si sono dovute arrendere al cospetto delcon il risultato di 0-3 in attesa di recuperare questa sera il match con le Filippine, interrotto ieri per pioggia. Un indeciso di fatto con tre punti spalmati rispettivamente nel secondo, nel terzo e nel quarto inning. Ad aprire le danze è Tsukamoto, abile a rubare la base mentre Sumitani viene eliminata. A raddoppiare invece ci penserà nella terza ripresa Nakagawa dopo una volata di sacrificio. Il tris viene invece messo a referto nel quarto turno da Kiriishi, andata a punto dopo un doppio sul versante destro timbrato da Sumitani. Non concedono dunque tantissimo le ...

...rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity ... nativa di Udine, in attesa dei suoia Milano, effettuerà il primo lancio celebrativo di ...L'atleta tricolore lascerà poi idiper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...

Mondiali Softball 2023, Italia - Giappone: data, orario e dove vederla in diretta tv e streaming Stadionews.it

CASTIONS DI STRADA – A causa dei violenti temporali che, come successo a Saronno, si sono abbattuti anche sul Friuli dove si stanno svolgendo i Mondiali di softball, il programma ...La nazionale Italiana ha vinto anche la terza partita del gruppo C della coppa del mondo di softball che si sta giocando in regione.