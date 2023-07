Softball | Mondiali 2023 | Giappone e Canada chiudono davanti nel girone C Italia | sarà di nuovo sfida alle Filippine

(Di martedì 25 luglio 2023) Finisce con il primato dinelC la prima serie di quattro giorni di partite aibiennali di, che a Buttrio e Castions di Strada si dipanano verso quella che è veramente l’ultima volta prima del ritorno su questi campi dal 15 al 21 luglio 2024 per la fase finale. Le nipponiche, in particolare, si prendono la certezza del secondo posto grazie al 7-0 sul Venezuela e al 3-0 sull’in un martedì che ha visto spostare due confronti (quelli della Nuova Zelanda) a Buttrio lasciando gli altri a Castions di Strada.: lesorprendono l’nell’ultima partita delIl problema per il...

...rispetto alla squadra che ha preso parte quest'ultima settimana alla Canada Cup nellaCity ... nativa di Udine, in attesa dei suoia Milano, effettuerà il primo lancio celebrativo di ...L'atleta tricolore lascerà poi idiper dirigersi a Milano e disputare quelli schermistici, che inizieranno il 22 luglio per finire il 30. Navarria nel 2018 a Wuxi, in Cina si è ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...

Softball, azzurre inarrestabili nelle qualificazioni mondiali RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Arriva la prima sconfitta dell’Italia ai Campionati Mondiali 2023 di softball. Le azzurre infatti, impegnate questa settimana a Castions di Strada e Buttrio (Udine), si sono dovute arrendere al cospet ...