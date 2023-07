Skylines | la recensione | un godibile action sci-fi

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 luglio 2023) Ladi, terzo film della saga fantascientifica iniziata con Skyline (2010) e proseguita con Beyond Skyline (2017), del quale segue le atmosfere di genere. Stasera su Rai 4 e disponibile su RaiPlay. Rose è cresciuta e nonostante la misteriosa scomparsa del padre, il cui destino è tutt'ora ignoto, risulta essere ancora una volta elemento determinante nella lotta tra l'umanità e gli invasori extraterrestri. Lei stessa dotata di superpoteri e per metà aliena, è la sola che può sperare di risolvere la situazione anche se nel suo recente passato vi è qualcosa che l'ha traumatizzata profondamente e per la quale cova un profondo senso di colpa. Come vi raccontiamo nelladi, la tenace e combattiva protagonista è ricercata dall'esercito, che intende usare le sue straordinarie capacità per ...