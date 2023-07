Situazione Maltempo FVG ore 22 30

(Di martedì 25 luglio 2023) A partire dalle 18.30 alcune celle isolate hanno interessato la zona montana portando a rovesci (fino a30 mm in un’ora a Malga Plotta) e a raffiche di vento da nord che hanno raggiunto al massimo 60 km/hin quota sul Monte Rest. Dei rovesci hanno anche interessato il Carso.Sul Nord Italia si riscontra attualmente la presenza di alcuni temporali sulla Lombardia, che non siesclude possano in tarda serata interessare la regione. Il radiosondaggio effettuato dall’AeronauticaMilitare a Rivolto delle 18 UTC mostra condizioni sulla pianura potenzialmente favorevoli a ulterioritemporali nella notte.EVOLUZIONE Il passaggio del fronte nella notte determinerà ancora afflusso di correnti umide e fresche da sud-ovest che potranno favorire nuova instabilità. Nelle prossime ore e fino al mattino saranno quindi possibili rovesci e temporali che saranno più probabili verso la costa. Qualche ...

... Giuseppe Sala , in un video sulle sue pagine social, dove ha fatto il punto delladopo ...resterà chiuso al pubblico per motivi di sicurezza a causa di danni causati dal forte". ...Almeno 30 feriti in Veneto Al Nord ilha colpito pesantemente anche il Veneto che conta 30 ... Pesante ladella circolazione ferroviaria per un fulmine sulla sala di controllo di ......senza sosta in centinaia di interventi per fronteggiare la grave emergenza legata alnelle ... ' Stiamo monitorando l'evolversi della. Abbiamo già inviato unità mobili di rinforzo e ...

Tempesta nella notte a Milano. Fontana:"Situazione tragica". In Veneto 8 mila al buio senza corrente RaiNews

Si deciderà domani in Consiglio dei ministri sullo stato d’emergenza in un’Italia spaccata metà tra gli incendi che divampano al sud e il maltempo che ha colpito il nord. Cinque i morti, una persona r ...I rami di un platano sono caduti su dieci auto a Roma, non lontano da Castel Sant’Angelo. Il bilancio è di due donne ferite in modo lieve ...