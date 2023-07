Silvestroni FdI | Proposta legge su libera professione intramuraria | Ssn va modernizzato

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2023 "Il nostro servizio sanitario nazionale necessita di una modernizzazione che riporti l'ambito ospedaliero alla sua vocazione di risposta a specifici bisogni dei cittadini e, in quest'ottica, è necessaria un'assistenza territoriale capillare ed estesa con presìdi sanitari e socio-sanitari quanto più prossimi ai cittadini. Un ammodernamento in cui il ruolo dell'assistenza infermieristica è essenziale, tanto in ospedale quanto sul territorio. Motivo per cui è necessario consentire all'infermiere sia il diritto ad esercitare la- come già avviene, seppur con modalità da migliorare e valorizzare - sia come dipendente del servizio sanitario nazionale, al pari dei profili professionali della dirigenza sanitaria. Ed è su questo aspetto che vogliamo intervenire con questadi ...