... ma senza bluff ', dice Francesco, capogruppo alla Camera di. 'La presidente Meloni ha la memoria corta. Messa in difficoltà dal fatto che il salario minimo, che lei definisce ...Lo afferma Francesco, capogruppo alla Camera di. . 25 luglio 2023Alla Camera la situazione è in sospeso e ilproverà a non far replicare. Nessuno parla più dei ... Il testo firmato dal capogruppo Francescoinvita il parlamento a "una posizione ferma e ...

Silvestri (M5s), sul salario pronti a discutere ma senza bluff Euronews Italiano

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - 'Fa sorridere che Giorgia Meloni dica che c'è un'opposizione che ha scoperto il tema dei salari bassi e della precarietà ...Il salario minimo “È un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi”. Parola di Giorgia Meloni, che è intervenuta a Non Stop News su Rtl 102.