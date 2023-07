Sicilia in fiamme | Chiara Ferragni nella bufera per le foto da Salina | “Che bel lunedì”

I roghi continuano a interessare gran parte della. A Palermo,evacuato anche un padiglione dell'ospedale Cervello. L'aria nella zona è irrespirabile e leminacciano l'ospedaleCirca 8 mila vigili del fuoco hanno cercato di tenere sotto controllo le, mentre 1.500 ... Italia e Spagna In, l'aeroporto di Palermo è stato costretto a chiudere per alcune ore in ...in: pompieri in soccorso dalle altre regioni . L'incendio a Palermo minaccia l'ospedale. La struttura si trova ai piedi di contrada Inserra , la collina alle porte di Palermo che ...

Incendio nella provincia di Cosenza, vicino ad Acri, oggi 25 luglio 2023. Il rogo è scoppiato in un quartiere di Acri e per sicurezza è stato necessario chiudere la strada statale 660.Un vasto incendio sta interessando il territorio di Mandanici (Messina) oggi 25 luglio 2023. Chiusa per le fiamme la Strada statale 185.