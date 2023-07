Sicario | il film d' azione più bello degli ultimi 10 anni

(Di martedì 25 luglio 2023)Raimovie ore 21.10 Con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin. Regia di Denis Villeneuve. Produzione USA 2015. Durata: 2 ore LA TRAMA Una giovane e imbranata agente dell'FBI viene reclutata in una squadra speciale messa insieme per catturare un boss della droga tra Messico e Stati Uniti. La ragazza è messa a dura prova tra un caposquadra senza scrupoli e un assassino messicano che s'è infilato nel team per compiere vendette personali. Il boss è fatto fuori ma la giovane scombussolata dà le dimissioni. PERCHE' VEDERLO perchè è forse il più beld'dieci. Tutti girano alla grande, dalla regia di Villeneuve alla sceneggiatura di Taylor Sheridan, grande specialista in western moderni (è lui che scrive le storie di ...

Alle 21.10 va in onda Sicario 2015 di Denis Villeneuve dove l'attore recita al fianco di Emily Blunt. Alle 23.10 c'è Soldado, primo film girato in America da Stefano Sollima. Sicario è il film d'azione del 2015 diretto da Denis Villeneuve che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. La pellicola, scritta da Taylor Sheridan, fa parte di un'ideologica trilogia

Azione e molti intrighi su Rai Movie, con il film di Denis Villeneuve “Sicario”, in onda martedì 25 luglio alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal. Per ...Denis Villeneuve è uno dei registi più in vista di questo momento: la sua filmografia è un insieme di lungometraggi che meritano di essere visti almeno una volta ...