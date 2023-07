Si schianta contro un negozio | poi lascia l' auto lì e se ne va

Leggi su europa.today

(Di martedì 25 luglio 2023) Brutto incidente nella notte a Trieste, in via Giulia, nella zona della rotonda di largo Giardino. Una Ford Focus è uscita di strada, ha oltrepassato un'aiuola e, dopo aver divelto un paletto dell'isola pedonale, si ètaundi tappeti all'angolo con via Rapicio. Secondo...