“Si scambiano messaggi” | il clamoroso retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilsu: “Sisarebbero tornati a sentirsi dopo la burrascosa separazione: a lanciare ilè l’esperta di gossip Deianira Marzano. “Si vocifera da amici in comune della ex coppia cheabbiano ripreso a risentirsi tramiteni. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Chissà” ha scritto Deianira Marzano in un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram. Anche Amedeo Venza e Alessandro Rosica, entrambi esperti di gossip, hanno rivelato che i due sono tornati a parlarsi. Secondo ...

Ha rotto il silenzio proprio sul suo rapporto con la conduttrice, rivelando che sideie che è stata la prima a sostenerlo al GF Vip : ' Non ha giudicato il mio percorso, mi ha ......sui social di lui (e ripubblicata in seguito da lei) li vede protagonisti mentre siun ... Non ci sonoallegati, ma basta l'immagine del loro sguardo sognante per raccontare dell'amore ...Un'inchiesta giornalistica di Wired ha rivelato che il fenomeno è in crescita ed esistono moltissimi canali tematici dedicati alla pornografia , dove sidecine di migliaia dial ...

Ritorno di fiamma tra Totti e Ilary "Si scambiano messaggi" • TAG24 Tag24

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero tornati a sentirsi dopo la burrascosa separazione: a lanciare il clamoroso retroscena è l’esperta di gossip Deianira Marzano.Ritorno di fiamma tra Totti e Ilary Questa l’indiscrezione che circola nelle ultime ore e che sta facendo sognare tutti i fan della ormai ex coppia. Ricordiamo che lui è super fidanzato con Noemi Boc ...