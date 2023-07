Si complica il rinnovo del giocatore | agenti contro De Laurentiis!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 luglio 2023) Gli ultimi incontri tra le parti per stabilire undi contratto non sono andati in maniera positiva. Adesso glidell’attaccante chiedono di liberare ilHirving Lozano è forse uno tra i nomi nella lista di Rudi Garcia che più probabilmente potrebbe uscire per fare cassa e mercato. Il calciatore non vuole rinnovare il suo contratto con il Napoli che scade nel 2025. L’idea di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza partenopea però è chiara: il calciatore non si perde a parametro zero. L’investimento fatto dal presidente per portarlo a Napoli dal PSV nel 2019 fu cospicuo. Quasi 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. L’avventura del messicano sotto le pendici del Vesuvio è sempre stata altalenante. Tre stagioni caratterizzate da momenti in cui risultava essere uno dei migliori della squadra e da altri in cui, ...