Shock LeBron James | il figlio Bronny colpito da arresto cardiaco

NEW YORK (STATI UNITI) - Bronny James, primogenito di LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco nella giornata di ieri mentre si stava allenando. Secondo l'emittente televisiva locale 'Tmz', il ragazzo "è stato vittima di un arresto cardiaco". Bronny James, figlio di LeBron James, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco durante un allenamento di basket.

Il figlio di LeBron James, Bronny, ha subito un arresto cardiaco in allenamento nella giornata di ieri. Il ragazzo è stato subito portato in ospedale, dove sembra aver scongiurato il peggio. Il ...Secondo TMZ Sports, il figlio del cestista dei Lakers è stato trasportato in ospedale: non è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero stabili ...