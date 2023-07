Shock Bronny James | il figlio di LeBron ha subito un arresto cardiaco

Il figlio di LeBron James ,, ha subito un arresto cardiaco in allenamento nella giornata di ieri. Il ragazzo è stato subito portato in ospedale, dove sembra aver scongiurato il peggio.James , figlio di LeBron , è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco durante un allenamento di basket. (seguono aggiornamenti) ...Il figlio di LeBron James ,, ha subito un arresto cardiaco in allenamento nella giornata di ieri. Il ragazzo è stato subito portato in ospedale, dove sembra aver scongiurato il peggio.

Il figlio di LeBron James, Bronny, ha subito un arresto cardiaco in allenamento nella giornata di ieri. Il ragazzo è stato subito portato in ospedale, dove sembra aver scongiurato il peggio. Il ...Secondo TMZ Sports, il figlio del cestista dei Lakers è stato trasportato in ospedale: non è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero stabili ...