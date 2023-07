Intantola prima possibilità di agguantare il pass olimpico, che va alle finaliste. EMOZIONI La Serbia è reduce dal comodo ottavo di finale col Giappone (16 - 10), ilvicecampione ...Intantola prima possibilità di agguantare il pass olimpico, che va alle finaliste. EMOZIONI La Serbia è reduce dal comodo ottavo di finale col Giappone (16 - 10), ilvicecampione ...

Settebello, sfuma la semifinale mondiale: i rigori premiano la Serbia La Gazzetta dello Sport

Sconfitta amara per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto di Fukuoka nei quarti di finale. Gli Azzurri di Sandro Campagna escono sconfitti contro la Serbia solo dopo i rigori per 15-14 e vedono ...AGI - Settebello eliminato nei quarti di finale ai mondiali di ... La nazionale del ct Sandro Campagna vede anche sfumare la possibilità di ottenere subito il pass per i Giochi di Parigi approdando in ...