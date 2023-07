Serie B e Lega Pro nel caos | anche così affonda il calcio italiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Due retrocesse al momento ripescate (le domande totali pervenute sono cinque), una neopromossa bocciata per un ritardo nell’indicazione dello stadio, un’altra squadra esclusa per pagamenti effettuati fuori tempo massimo. Arrivati a fine luglio, ilè - ancora una volta - nel...

Nel Consiglio Federale di oggi, laA ha chiesto di cambiare il formato aumentando il numero di squadre del campionato Primavera 1 Nel Consiglio Federale di oggi, laA ha chiesto di cambiare il formato aumentando ...Lo ha detto il presidente delladiB Mauro Balata , al termine del Consiglio federale, sulla vicenda Perugia e Lecco. SITUAZIONE INAMMISSIBILE - 'Non si può pensare che giudizi su ...'C'è stato uno spostamento deciso il 27 aprile da parte dellaPro delle gare dei playoff, ... Il Lecco non è una società dellaB, ma credo che tutto ciò sia una vergogna - afferma Balata - . ...

Ripescaggi Serie B e Serie C, la graduatoria del Consiglio Federale Figc Sky Sport

Granata bocciati. Il Consiglio federale ha messo la società campana davanti al Fano nella graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro ...“Il Lecco non è una associata della Lega B. Credo che questa vicenda sia una vergogna, vedremo aspetteremo e adempiremo alle decisioni dei giudici. Una sola riflessione la voglio fare: la serie B ha u ...