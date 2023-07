Sequestrata area interessata da sversamenti a cielo aperto di rifiuti pericolosi e non

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 25 luglio 2023) Cancello ed Arnone. Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Caserta, a seguito di segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità “1515”, si sono portati in un fondo agricolo sito in agro del comune di Cancello ed Arnone (CE), con accesso dalla Strada Provinciale 333, dove hanno accertato la presenza di un grosso cumulo dispecialie nonabbancati direttamente sul suolo. Sul posto i tecnici dell’A.R.P.A.C. del Dipartimento Provinciale di Caserta che hanno provveduto a caratterizzare i predetticome segue:agrochimici contenenti sostanze pericolose con codice EER 020108*;speciali costituiti da imballaggi in materiali misti noncon codice EER 150106. Gli accertamenti di polizia ...