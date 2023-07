Senato | D' Elia Pd ricorda in aula Pomeranzi | ' nella storia delle donne'

... poiché hanno preso la parola nel corso delle audizioni tenutesi in. Per quanto riguarda le ...sono intervenute le senatrici Susanna Camusso (ex segretaria generale della Cgil) e Cecilia D', ...... vede in programma gli interventi del Sindaco di Curinga,Carmelo Pallaria, dell'Assessore ... prelati e uomini di Stato come Antonio Cefaly che dal 1890 al 1920 è stato Vice Presidente del...Lo ha detto in aula alCecilia D', senatrice e capogruppo del Partito democratico nella commissione Cultura di Palazzo Madama.

4 novembre, il discorso di Menia che ha emozionato il Senato: "Non ... Secolo d'Italia

E’ questo l’obiettivo di una proposta di legge presentata dal senatore del Pd Nicola Irto e dai senatori Cecilia D’Elia, Andrea Crisanti, Vincenza Rando, Francesco Verducci e Filippo Sensi, tutti ...Un ddl firmato dal ministro Sangiuliano è stato votato favorevolmente da maggioranza e opposizione in Senato. L'istituzione del museo è attesa da ormai vent'anni ...