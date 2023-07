Senato | D’Elia Pd ricorda in aula Pomeranzi | ‘nella storia delle donne’

Lo ha detto in Aula la senatrice del Pd Cecilia, ricordando Bianca Pomeranzi, che ha sottolineato: " Per tante di noi Bianca è stata una maestra, simpaticissima, attenta alle giovani ......preso la parola nel corso delle audizioni tenutesi in. Per ...Susanna Camusso (ex segretaria generale della Cgil) e Cecilia'...Camusso (ex segretaria generale della Cgil) e Cecilia, senza ...... vede in programma gli interventi del Sindaco di Curinga,... La struttura custodisce opere'arte e memorie che raccontano le ...Cefaly che dal 1890 al 1920 è stato Vice Presidente del...

Senato: D'Elia (Pd) ricorda in aula Pomeranzi, 'nella storia delle ... Il Dubbio