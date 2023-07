“Sei una sciacalla” | FdI ad alzo zero contro la Schlein che dà alla Meloni la colpa del maltempo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 luglio 2023) “Sei uno sciacallo, non ti vergogni”? Parole grosse, FdI adaElly, che in una giornata drammatica per gli eventi climatici che stanno mettendo in ginoccio molte regioni italiane, usa parole sconsidwerate e incendiarie. E’ la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi a catapultarsila segretaria del Pd. Per la quale i nubifragi e gli incendi sonodel governo, dice in buona sostanza. “Abbiamo visto in queste ore eventi climatici estremi. Non capiamo cosa stia aspettando il governo, in carica da 9 mesi, che su questo ancora non ha fatto nulla”. Da rimanere allibiti. Come coprirsi di vergogna.senza vergogna: “? Il governo non fa niente” La Ambrosi non ci sta a tale lettura ...