Segovia | Potenza agli ottavi di finale

Segovia: Bellucci fuori, debutto per Potenza SuperTennis

Luca Potenza (527) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger spagnolo di Segovia (118.000 € di montepremi sul cemento) superando per 64 75 il qualificato spagnolo John Echeverria (599).Mattia Bellucci (175) è stato eliminato al primo turno del challenger spagnolo di Segovia (118.000 € di montepremi sul cemento) dal britannico ...