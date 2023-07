Secondo nPerf Sky ha la migliore connessione WiFi

(Di martedì 25 luglio 2023), società specializzata nella misurazione delle prestazioni delle reti mobili e fisse, ha pubblicato il suo ultimo barometro suldecretanto Sky come operatore con la. Il rapporto si basa sui dati raccolti dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, attraverso i test effettuati dagli utenti dell’applicazione sui dispositivi mobili disulle reti fisse. La società di analisi ha analizzato oltre 250 mila misurazioni effettuate tramite la propria app per dispositivi mobili che hanno testato laa Internet della propria retedomestica. Come funziona la rete fissa? Ce lo dice Opensignal: laè di ...

Lo studio è stato condotto esclusivamente su reti WiFi domestiche utilizzando l'applicazione, ... raggiungendo una velocità di download di 150 Mb/s , 25 Mb/s in più rispetto al...Lo studio è stato condotto esclusivamente su reti WiFi domestiche utilizzando l'applicazione, ... raggiungendo una velocità di download di 150 Mb/s , 25 Mb/s in più rispetto al...

Il migliore operatore per connessioni a internet fisso in Wi-Fi, secondo nPerf TuttoTech.net

Uno studio recente ha dimostrato che Sky è l'operatore che ha registrato le migliori prestazioni in Italia nell'arco degli ultimi dodici mesi, ossia dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, per quanto ...In attesa dei risultati del primo semestre 2023 (il prossimo 30 agosto), il Gruppo iliad festeggia i 5 milioni di abbonati alla Fibra di Free in Francia.