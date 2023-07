Se vai al Castello Estense di Ferrara potresti ancora sentire le urla di due amanti sfortunati

(Di martedì 25 luglio 2023) Il, odi San Michele (la prima pietra venne posata infatti il 29 settembre del 1385, giorno in cui si celebra l’arcangelo), non è solo un’imponente struttura simbolo della città di, che svetta in città con le sue quattro torri, ma è anche luogo di una leggenda affascinante e inquietante al tempo stesso. Fra le sue mura si intrecciano infatti storie di amori e di fantasmi: il primo, quello travagliato tra Parisina Malatesta e Ugo Aldobrandino, figliastro di suo marito Niccolò III d’Este. Parisina era appena quindicenne quando venne data in sposa a Niccolò, più grande di lei di vent’anni, nel 1418, e se in un primo momento tra la giovanissima moglie e il figliastro Ugo, nato dal matrimonio con Stella Tolomei dell’Assassino, i rapporti erano tutt’altro che idilliaci – tanto che fu proprio ...

... il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Vincenzo Bellini di Catania, ildegli Schiavi, ...che in House of the Dragon interpreta la versione adulta della Principessa Rhaenyra Targaryen...Chiusi, per ragioni di sicurezza, l'idroscalo e ilSforzesco. Le immagini del ... con una punta massima di 39mm/h registrata in piazza Siciliaalla FotogalleryUn incendio è divampato, a Calatafimi - Segesta, nella zona delEufemio. Le fiamme sono ... Ci sono continui viadell'energia e si registrano ingenti danni alle attività commerciali. A ...

"Lasciala subito e vai via". Papà sventa il rapimento della figlia di 4 ... LA NAZIONE

Il tradizionale Incendio del castello ha acceso la 40esima edizione del Palio delle barche, in programma a Passignano sul Trasimeno fino a domenica 30 luglio. Lunedì 24 luglio, dopo le prime prove ...Domenica 30 luglio ore 18.00 Ritrovo al cancello del Castello: via Castello n. 19 (parcheggio nelle piazze) Biglietto: 23€ non residenti, 18€ residenti in Montegalda, gratuito sino ai 12 anni (quota ...