Scuola | emergenza docenti | vacanti migliaia di cattedre in vista del prossimo anno

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Bergamo. Un violento temporale è pronto ad abbattersi sul sistema scolastico italiano. E settembre non è così distante come potrebbe sembrare. In attesa delle assegnazioni a tempo determinato e dei supplenti, al momento le scuole italiane si presenterebbero ai nastri di partenza dell’scolastico senza 30.000 professori in cattedra. È il preoccupante dato che emerge dal Decreto Ministeriale del Mur che autorizza 50.807 assunzioni in ruolo del personale docente su tutto il territorio nazionale. E i postiin questo momento superano gli 80.000. I conti, dunque, sono presto fatti: come denunciano i sindacati di categoria all’appello mancano oltre 30.000di ruolo. Un deficit smisurato causato principalmente dalla scarsità di candidati idonei ritrovabili nelle liste provinciali e nelle graduatorie delle classi di concorso ...