(Di martedì 25 luglio 2023) Piotr, rinuncia a parte del suo stipendio pur di rimanere a Napoli. Questa è la suaall’ultimatum delDe. Calciomercato Napoli. Secondo quanto rivela il giornalista del quotidiano il Roma, Giovanniavrebbe accettato di rinnovare con il Napoli a condizioni economiche più basse pur di non lasciare la squadra. Un gesto d’amore in controtendenza nel calcio moderno. In controtendenza rispetto alla deriva del calcio moderno, sempre più dominato dal dio denaro, c’è chi è disposto a mettere l’amore per i colori davanti a tutto. È il caso di Piotr, centrocampista del Napoli, che secondo le indiscrezioni avrebbe accettato di dimezzarsi lo stipendio pur di restare in azzurro. Una scelta romantica, in ...

Le accuse di voler rinviare "Non stiamo rimandando alcuna posizione", è ladi Meloni: "... Interviene anche Arturo, capogruppo Pd in commissione Lavoro: "Il vittimismo della presidente ...Le accuse di voler rinviare "Non stiamo rimandando alcuna posizione", è la: "hanno ...fatto di non votarlo in commissione - ha affermato il capogruppo Dem in Commissione Lavoro Arturo-...Arriverà a settembre, quando al governo servirà unaagli scioperi che già i sindacati hanno annunciato. Non va bene, per: "La destra che dice che non ha avuto il tempo di ragionare ...

Scotto: “Risposta sorprendente di Zielinski al Presidente De Laurentiis” napolipiu.com

Piotr Zielinski, rinuncia a parte del suo stipendio pur di rimanere a Napoli. Questa è la sua risposta all'ultimatum di De Laurentiis.Roma, 25 lug (Adnkronos) - "Il vittimismo della presidente del Consiglio è davvero stupefacente. Anziché rispondere nel merito della nostra proposta sul salario minimo ci accusa di fare slogan. Non vu ...