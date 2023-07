Scoiattolo si avvicina all' uomo per avere altro cibo | ma non lo ottiene e si vendica così | quante sberle!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 25 luglio 2023) In un parco di Torino unosi èto a unin cerca di, ma dopo che quest'ultimo ha negato altre nocciole all'animale, quest'ultimo l'ha preso letteralmente a sberle L'interazione tra gli esseri umani e gli scoiattoli può variare a seconda dell'ambiente in cui si trovano gli scoiattoli e del comportamento degli esseri umani nei loro confronti. In generale, questi roditori sono animali selvatici, pertanto bisognerebbe prestare sempre cautela: possono essere timidi o territoriali. Non ci si dovrebbe maire troppo a unoo cercare di toccarlo, poiché potrebbero sentirsi minacciati e potenzialmente mordere o graffiare per autodifesa. Di certo sono creature affascinanti da osservare nella natura. Molte persone trovano piacevole vederli mentre si ...