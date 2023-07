Sclerosi multipla | Aifa approva rimborsabilità per monoclonale sottocute

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha autorizzato ladella nuova soluzione per uso sottocutaneo (Sc) del farmaco natalizumab per il trattamento dellarecidivante remittente (Smrr) nelle persone già in trattamento con la modalit