(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Sono cinque le persone arrestate dai carabinieri nelstorico della capitale per due distinti episodi di rapina a passanti. Si tratta di due gruppetti di ragazzi, di nazionalità egiziana. Il primo episodio è avvenuto a Piazza Venezia ai danni di un 16enneno, minacciato con un coltello e poi scippato di una collanina d'oro. I carabinieri della Stazione Quirinale, coadiuvati da altre pattuglie dell'Arma, hanno individuato e bloccato a largo Gaetana Agnesi i tre responsabili, tutti 19enni e di nazionalità egiziana. I miliari hanno recuperato 3 collane d'oro, tra cui anche quella strappata dal collo del sedicenne, circa 6 g di hashish e circa 960 euro in contanti. I 3 arrestati sono stati trasferiti presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale diha convalidato l'arresto e disposto per due l'obbligo di firma ...

Scippi e rapine in centro a Roma, 5 arresti AGI - Agenzia Italia

Si tratta di due gruppetti di ragazzi, di nazionalità egiziana, che usando un coltello costringevano coetanei a farsi consegnare collanine d'oro e preziosi ...