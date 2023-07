Schlein | “Chi nega l’emergenza climatica non aiuta a risolvere la drammatica situazione del paese Cosa aspetta il governo?”

(Di martedì 25 luglio 2023) “Abbiamo visto queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo tutto il territorio nazionale da Sud a Nord: incendi, nubifragi, grandinate. Abbiamo molta urgenza di affrontare. Non si piùre. Chinonquesta”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, parlando degli eventi climatici che in queste ore stanno sconvolgendo molte zone d’Italia, alle prese con caldo estremo, incendi, violenti nubifragi, grandine e fortissime raffiche di vento. “Non capiamostando ilche su questo non ha fatto nulla se non chiedere di evitare ...

... che noi abbiamo tirato fuori dai guai pur non avendocelo messo e si scorda perfino di ringraziarel'ha salvato, che è Giorgia Meloni sostanzialmente, non è Elly. Triste tempo attende il ...... in quanto per l'ennesima volta la correnteimpone un argomento. Dimenticandosi dei ... in consiglio comunale,governa ignora totalmente le problematiche quotidiane"....condizione di milioni di lavoratori' Parole che provocano la reazione della segretaria Elly:... ma soloprivilegia la polemica agli interessi di milioni di italiani sottopagati può dire di ...

Schlein: 'Chi nega l'emergenza climatica non aiuta a risolvere la ... Tiscali Notizie

Martedì, 25 luglio 2023 Home > aiTv > Schlein: "Chi nega l'emergenza climatica non aiuta a risolvere la drammatica situazione del Paese" (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2023 “Chi nega l’emergenza ...L'attivismo diplomatico del governo italiano è, per Pietro Senaldi, dimostrazione della qualità dell'operato del presidente del ...