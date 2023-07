Schillaci | Recuperare dieta italiana | aiuta salute economia e ambiente

(Di martedì 25 luglio 2023) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - "La nutrizione e le diete tradizionali hanno effetti di rilievo su diversi aspetti della nostra vita", a cominciare dalla. "La letteratura scientifica dimostra chiaramente che lamediterranea, che io chiamo, così come le altre diete...

Per questola sana alimentazione è qualcosa che richiede 'l'impegno di tutti'. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, intervenuto oggi alla sessione 'Healthy Diets, ...Da qui l'appello a "queste diete" tradizionali salutari, che sono anche "sostenibili sul ... Un altro vantaggio delle diete tradizionali, aggiunge, "è quello economico. La ...Da qui l'appello a 'queste diete' tradizionali salutari, che sono anche 'sostenibili sul ... Un altro vantaggio delle diete tradizionali, aggiunge, 'è quello economico. La ...

Schillaci: "Recuperare dieta italiana, aiuta salute economia e ... Entilocali-online

Al vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, organizzato dalla Fao a Roma. A ribadire la centralità di una corretta alimentazione ...Intervenuto oggi alla sessione 'Healthy Diets, Cultures and Tradition: Lessons from the Mediterranean Diet', prevista nell'ambito del vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, il ministro ha ...