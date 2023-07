Scherma | Santuccio e Navarria si sfideranno in semifinale ai Mondiali nella spada!

(Di martedì 25 luglio 2023) Ci sarà sicuramente un’italianafinale della spada femminile aidi Milano. Questo significa che arrivano anche le prime medaglie per la spedizione azzurrarassegna iridata. Infatti insi affronteranno Maraed Alberta. Dall’altra parte del tabellone sfida invece tra la francese Marie-Florence Candassamy e la cinese Yiwen Sun, che ha purtroppo tolto il sogno medaglia a Rossella Fiamingo. Un quarto di finale tiratissimo quello di Mara, che ha battuto per 15-13 la rappresentante di Hong Kong Wai Vivian Kong. L’azzurra è stata brava a rimontare anche uno svantaggio di tre stoccate, portandosi poi in vantaggio. Nelle fasi finali la friulana ha saputo mettere le stoccate decisive, andando a prendersi la certezza ...

DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO, ... ROSSELLA FIAMINGO, MARA NAVARRIA, ALBERTA, FEDERICA ISOLA 10.10 Sciabola maschile ...L'attesa è terminata, da domani ai Mondiali di scherma in programma al MiCo Milano fino al 30 luglio si assegnano le prime medaglie. Sono 12 i ... Federica Isola, Mara Navarria e Alberta. ...Mondiali di scherma, gli italiani in gara Martedì dunque toccherà alla spada femminile e alla ... In gara anche Federica Isola ed Alberta. Passando alla competizione degli uomini, grandi ...

Mara Navarria e Alberta Santuccio a medaglia nella spada femminile: primi risultati dai Mondiali di scherma a Milano, con le due azzurre che superano i quarti e accedono in semifinale, quando si trove ...Tutte e tre le spadiste azzurre impegnate negli ottavi di finale ai Mondiali di scherma a Milano passano il turno: Alberta Santuccio, dopo aver vinto 10-9 con la brasiliana Moellhausen scende ora in p ...