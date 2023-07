Scherma | Mondiali Milano 2023 | splendido argento per Santuccio | Navarria di bronzo

Leggi su sportface

(Di martedì 25 luglio 2023) Albertaconquista la medaglia d’aididinella spada femminile. La schermitrice azzurra, dopo un grande percorso in cui batte l’indiana Khatri (15-9), la peruviana Doig Calderon (11-5), la brasiliana Moellhausen (10-9), la francese Louis Marie (15-5) e la connazionale Mara(15-11), si arrende soltanto in finale alla francese Marie-Florence Candassamy con il punteggio di 15-11. Un grande risultato, che permette all’Italia di smuovere subito il medagliere durante la prima giornata di gare. Medaglia di, invece, per Mariache, come detto, viene sconfitta in semifinale nel derby tutto azzurro da Albertaper 15-14 dopo una serie di botta e ...