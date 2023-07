Scherma | Mondiali Milano 2023 | Gallo si ferma ai quarti | Curatoli e Samele out agli ottavi

(Di martedì 25 luglio 2023) Nella prima giornata che assegna i titoli aidiin corso di svolgimento agli azzurri della sciabola restano a secco di mede. Il migliore della truppa italiana è Micheleche, dopo essersi sbarazzaro di l’egiziano Moataz (15-11), lo statunitense Heathcock (15-12) e il canadese Gordon (15-13), è costretto arsi aidi finale contro l’egiziano Elissy, che si impone con il punteggio di 15-14. La corsa dell’argento olimpico di Tokyo 2020, Luigi, terminadi finale contro lo statunitense Dershwitz, che vince nettamente 15-6. In precedenza l’azzurro aveva eliminato lo spagnolo Bravo per 15-13 e il rappresentante del Kuwait Alshamlan per ...

Tutti gli italiani in gara martedì 25 luglio aidi Milano 2023 di, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Quarta giornata della rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie ...La spadista azzurra Federica Isola ha commentato così l'eliminazione al primo turno nella prova individuale deidia Milano. gmLa sciabola azzurra vola dritta agli ottavi di finale: tutti e tre gli atleti italiani in gara nel tabellone da 32 passano il turno e accedono agli ottavi di finale. Gigi Samele con un 15 - 9 sul ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 8.30 primi assalti per spadiste e sciabolatori OA Sport

Mara Navarria e Alberta Santuccio a medaglia nella spada femminile: primi risultati dai Mondiali di scherma a Milano, con le due azzurre che superano i quarti e accedono in semifinale, quando si trove ...Oggi, martedì 25 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...