Scherma | Mondiali 2023 | l’americano Dershwitz sorprende ed è oro nella sciabola Michele Gallo sfiora il podio

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Tra i due litiganti il terzo gode. Elisi regala la giornata della vita aidia Milano e si prende la medaglia d’oromaschile. Dopo aver battuto l’ungherese Aron Szilagyi in semifinale, lo statunitense si esalta ancora di più con il georgiano Sandro Bazadze, numero uno del mondo e campione d’Europa in carica.domina completamente la finale, imponendosi con un perentorio 15-6 in un assalto che ha visto un unico padrone della pedana. Le semifinali sono state emozionanti e ricchissime di colpi di scena.prima Bazadze si è preso la vittoria per 15-14 sulnte egiziano Ziad Elsissy. L’africano si è preso anche un cartellino rosso sul 13-12, poi è andato avanti 14-13 ed alla fine ha subito il ...