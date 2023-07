Scherma | Michele Gallo | “Rammarico ultima stoccata | ma soddisfatto dei quarti Gara a squadre fondamentale in questi Mondiali”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Perè il giorno dell’amarezza, in certa misura. L’eliminazione neidella sciabola contro l’egiziano Ziad El-Sissy, arrivata all’, è di quelle difficili da digerire in virtù di quanto accaduto, e per quella che si è trasformata da una gioia a una sensazione che positiva certo non è. Così il ventiduenne di Salerno a OA Sport: “Risultato secondo me che per via deldell’che portava una medaglia me la fa vivere con un briciolo di negatività. Però analizzando a freddo tutta laci sono state cose positive, su cui lavorare e su cui avere conferme. Comunque classificarsi nei primi 8 al mondo in un Mondiale è una grandissima soddisfazione. Però unafa ...