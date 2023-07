Scherma | Michele Gallo beffato con polemica alle porte del podio Sciabola senza medaglia ai Mondiali

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Sfuma proprio all’ultima stoccata il sogno didi conquistare la sua primain un Mondiale. Nella rassegna iridata di Milano il campano si è fermato nei quarti di finale dell’individuale dellamaschile, venendo battuto per 15-14 dall’egiziano Ziad Elsissy. Tanti i rimpianti, ma anche le polemiche per l’ultima stoccata.era stato bravissimo a rimontare sotto dal 12-14 e portarsi in parità. Sul 14-14 l’azzurro sembrava aver messo a segno la stoccata della vittoria, ma l’arbitro dopo molti minuti di visione al var ha deciso di assegnarla all’egiziano, con le ovvie proteste dell’italiano e dello staff tecnico. Si sono fermati agli ottavi di finale, invece, Luigi Samele e Luca Curatoli. Il primo è stato battuto dall’americano Eli Dershwitz con il punteggio di 15-6 in un ...