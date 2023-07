Scherma | Alberta Santuccio | “Una medaglia emozionante Con la squadra vogliamo le Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023)non dimenticherà mai il Mondiale di Milano, visto che ha conquistato lad’argento, la sua prima individuale in una rassegna iridata. La siciliana si è arresa in finale alla francese Marie-Florence Candassamy, ma è stata veramente protagonista di un cammino eccezionale fin dai primi assalti della mattina. Le sue prime parole dopo aver ricevuto lad’argento: “questaperchè è la mia prima in un Mondiale senior ed è ancora piùperchè è avvenuta in casa. Una doppia emozione, anche se c’è un po’ di rammarico per la finale, ma guardo questo argento e mi viene da sorridere”. In finaleha cominciato male (sotto 4-0) e questo inizio si è fatto poi sentire nel corso dell’assalto: ...