Schelotto | parole al miele per l’Inter | «La squadra del mio cuore»

(Di martedì 25 luglio 2023), ex giocatore del, ha parlato del suo passato in nerazzurro utilizzandoalper il club dove l’ha portato a giocare Andrea Stramaccioni. Ecco cos’ha riferito.AL? Ezequiel, fresco di firma con il Barletta club di Serie D, ha parlato del suo passato ala SportItalia.com: «Ho avuto la possibilità di stare con gente che ha vinto tantissimo. O di giocare con tanti campioni che sembravano allenatori in campo. Quello che vorrei essere io qui a Barletta. Stramaccioni mi ha portato nelladel mio. Ricordo che Moratti, fra i presidenti che ho avuto, mi abbracciò dopo il gol nel derby». Fonte: SportItalia.com – Daniele ...

Da Ciccio Tavano, Jeda stella del Cagliari a German Denis ed El Galgo. Ezequiel Schelotto riparte da Barletta, in Serie D. Dopo aver firmato il contratto si è definito "uomo di fascia pronto a dare il suo contributo anche da mezzala o da seconda punta".

La breve storia di Schelotto all’Atalanta: dalle galoppate all’addio polemiche fino alla riconoscenza nei confronti dei nerazzurri Dopo Inghilterra e Argentina, l’esterno Ezequiel Schelotto ritorna in ...L'ex giocatore di Inter e Parma torna a giocare nel calcio italiano, l'operazione è ufficiale.